Киев, 14 июня, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Украинские пограничники задержали грузовик, в котором более 40 мужчин планировали сбежать в Молдавию, сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Вчера вечером в Одесской области пограничный наряд задержал грузовик. В его прицепе обнаружили 41 человека. На автомобиле они пытались покинуть страну. Транспортное средство обнаружили в нескольких километрах от границы», — заявил Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.

Представитель Госпогранслужбы отметил, что с нарушителями проведут проверочные мероприятия, после чего привлекут к ответственности.

Это уже не первая попытка украинских мужчин покинуть страну на грузовике. Как сообщало ИА Регнум, 9 июня больше 30 граждан Украины незаконно пересекли границу страны с Венгрией на грузовике с военными номерами. Позднее транспортное средство нашли на венгерской стороне, в салоне никого не было. Впоследствии полиция Венгрии сообщила о задержании 32 нелегалов на окраине села Барабаш.

8 июня стало известно, что в Закарпатье задержали владельца гостиницы по подозрению в помощи уклонистам в пересечении границы со Словакией. По данным украинского издания «Страна. ua», мужчина, предположительно, через социальные сети искал уклонистов, селил их в своём гостиничном комплексе в Закарпатье, а потом самостоятельно вывозил за рубеж. Стоимость услуг он оценивал в $8 тыс. (более 715 тыс. рублей).

5 июня посольство США в Киеве заявило, что украинские власти лишили права свободного выезда из страны мужчин от 18 до 60 лет с двойным гражданством. В дипмиссии рекомендовали всем, кто не может выехать с территории Украины, «укрыться в месте пребывания и выполнять все местные предписания».

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, из-за принятия закона уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов, По словам дипломата, закон фактически лишил всех прав украинских мужчин призывного возраста.