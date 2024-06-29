Белгород, 29 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал движущиеся автомобили в селе Богун-Городок Борисовского района и на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка. Пострадали четыре человека, сообщил 29 июня в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В селе Богун-Городок Борисовского района в результате удара по легковому автомобилю пострадали трое мирных жителей», — написал Гладков.

По словам губернатора, у двух мужчин баротравма, сотрясение головного мозга, ранения мягких тканей предплечья и живота. Женщина получила термические ожоги верхних дыхательных путей, рук и ног, сотрясение головного мозга и баротравму. Попутные машины привезли пострадавших в районную больницу. После оказанной медицинской помощи бригада скорой направилась с ними в городскую больницу № 2 Белгорода, отметил глава области.

В селе дроны атаковали ещё две машины, пострадавших нет, добавил Гладков. В результате атак сгорели три транспортных средства.

Также, по информации губернатора, на участке автодороги Зиборовка — Нечаевка дрон-камикадзе атаковал КамАЗ. Водителя с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног скорая доставила в городскую больницу № 2 Белгорода. Ему оказывают необходимую помощь, дальнейшее лечение пройдёт амбулаторно, отметил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник украинской армии над территорией Белгородской области. Отмечалось, что Киев предпринял очередную попытку террористической атаки по территории России с использованием дрона самолётного типа около 09:45 мск.

27 июня БПЛА Вооружённых мил Украины атаковали Казачок и Демидовку. В результате произошёл пожар, уничтоживший несколько хозпостроек, сообщил Гладков. При сбросе БПЛА взрывного устройства возле частного дома в Демидовке повреждения получили ворота гаража и остекление соседнего дома. Пострадавших не было.

В тот же день стало известно о ранении мирного жителя Грайворона в результате атаки двумя украинскими БПЛА. Мужчину госпитализировали с осколочными ранениями плеча и предплечья.