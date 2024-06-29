Рыльск, Курская область, 29 июня, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в селе Городище в Курской области, сообщил 29 июня и. о. губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

Атака произошла ночью в Рыльском районе.

«К большому горю, в результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребёнка», — сообщил Смирнов.

Он также сообщил, что в тяжёлом состоянии госпитализировали ещё двоих членов семьи. Врачи Рыльской районной больницы оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

И. о. главы региона принёс соболезнования родным и близким погибших.

Смирнов накануне вечером опубликовал сводку атак ВСУ на Курскую область за день. Обстрелам подверглись Суджанский, Глушковский, Кореневский районы. ВСУ несколько раз атаковали регион дронами, в результате в селе Гордеевка в Кореневском районе в результате сброса взрывного устройства нарушилось газоснабжение.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 июня российские силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ над территорией Курской области. Всего за ночь российские дежурные силы ПВО сбили над российской территорией 25 украинских дронов. За ночь 29 июня над территорией РФ сбили шесть БПЛА.