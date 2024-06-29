Москва, 29 июня, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в международные органы в связи с атакой ВСУ на Курскую область.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Буду обращаться в международные органы с просьбой осудить и принять меры реагирования», — написала она в Telegram-канале.

Омбудсмен заявила, что мирные российские жители подверглись очередному зверскому нападению со стороны ВСУ. В результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в Курской области погибли два ребёнка и трое взрослых.

Москалькова также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате атаки ВСУ погибли пять человек, из них двое маленьких детей. Исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов заявил, что ещё два члена семьи находятся в тяжёлом состоянии. Их доставили в Рыльскую районную больницу для оказания медицинской помощи.

В ночь на 29 июня российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Республикой Крым.