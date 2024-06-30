Симферополь, 30 июня, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Утром 30 июня на подходах около Крымского моста со стороны Тамани скопилась очередь из более чем 400 автомобилей. Об этом 30 июня сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на мосту.

Юрий Березнюк/ТАСС

«В очереди со стороны Тамани находится 477 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания проезда по мосту в этом направлении составляет более двух часов. При этом очереди автомобилей перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.

Как сообщало ИА Регнум, утром 29 июня около Крымского моста скопилось в общей сложности 600 автомобилей. Отмечалось, что 240 автомобилей на тот момент ожидали проезда со стороны Тамани и ещё 360 — со стороны Керчи.

Немного позднее в этот же день движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановили. На время его временного перекрытия водителей просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Днём 27 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге и угрозе баллистики. По этой причине временно ограничивали движение морского и наземного общественного транспорта, а также приостанавливали движение автотранспорта по Крымскому мосту. Позднее движение по мосту возобновили.