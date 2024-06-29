Симферополь, 29 июня, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили. Об этом 29 июня сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на мосту.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Перед этим движение автомобилей по мосту временно перекрывали, в связи с чем находящихся на нём и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня стало известно, что на подходах к Крымскому мосту скопилось в общей сложности 600 автомобилей. Уточнялось, что 240 машин ожидают проезда со стороны Тамани, и ещё 360 — со стороны Керчи.

Днём 27 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге и угрозе баллистики в городе. Из-за этого временно ограничили движение морского и наземного общественного транспорта, а также приостановили движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Позднее в этот же день Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги. Движение автотранспорта по Крымскому мосту после этого также возобновили.