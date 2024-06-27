Керчь, Крым, 27 июня, 2024, 15:27 — ИА Регнум. По Крымскому мосту временно перекрыли автомобильное движение, сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на автоподходах к мосту.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорилось в сообщении.

Водителей, а также находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, незадолго до этого, 27 июня, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге. Глава региона также сообщил об угрозе баллистики. На время тревоги жителей попросили пройти в убежища или принять меры безопасности дома. Временно ограничили движение морского и наземного общественного транспорта.

Ранее движение на мосту до этого перекрывали 23 июня.