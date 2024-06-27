Севастополь, 27 июня, 2024, 15:16 — ИА Регнум. В Севастополе объявили об опасности с воздуха, сообщил 27 июня губернатор Михаил Развожаев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал в 15:11 губернатор в Telegram-канале.

Губернатор также сообщил об угрозе баллистики.

На время тревоги жителей попросили пройти в убежища или принять меры безопасности дома. Временно ограничили движение морского и наземного общественного транспорта. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе вечером 23 июня объявили об опасности с воздуха, спустя 10 минут тревогу отменили.

Днём 23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. В воздухе произошёл подрыв осколочной боевой части пятой ракеты. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Ещё 153 мирных жителя пострадали.

В Минобороны заявили, что США несут ответственность за атаку, поскольку Вашингтон поставляет киевскому режиму ракеты АTACMS, а американские специалисты вводят в них полётные задания на основе информации спутниковой разведки.