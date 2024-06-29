Симферополь, 29 июня, 2024, 08:56 — ИА Регнум. По состоянию на 08:00 мск на подходах к Крымскому мосту скопилось в общей сложности 600 автомобилей. Об этом 29 июня сообщил Telegram-канал об оперативной ситуации на мосту.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

«В очереди со стороны Тамани находится 240 транспортных средств. Время ожидания — около часа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в очереди со стороны Керчи скопилось 360 автомобилей и время ожидания проезда по мосту также составляет свыше одного часа.

Как передавало ИА Регнум, днём 27 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об объявленной в городе воздушной тревоге и угрозе баллистики. В связи с этим временно ограничили движение морского и наземного общественного транспорта, а также приостановили движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Спустя некоторое время в этот же день Развожаев объявил об отмене воздушной тревоги. Движение автотранспорта по Крымскому мосту после этого также возобновили.