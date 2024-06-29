Вашингтон, 29 июня, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Супруга действующего главы Белого дома Джо Байдена Джилл может повлиять на решение мужа об участии в президентской гонке, сообщила 29 июня газета The New York Times.

Alexis Sciard/Global Look Press Джо Байден с женой Джилл

«Если бы Байден всерьез задумался о том, чтобы выйти из гонки, первая леди была бы самой важной фигурой, помимо самого Байдена, в принятии этого решения», — отмечает автор стать и корреспондент Белого дома Кэти Роджерс.

Репортёр добавила, что первая леди пошла ва-банк и Байден не снимет свою кандидатуру с выборов.

По мнению одного из главных советников действующего президента, который говорил на условиях анонимности, пока Байден хочет баллотироваться, Джилл будет его в этом поддерживать.

Другой источник из окружения Байдена подтвердил, что последний голос за Джилл, так как большинство важных решений в конце концов принимаются именно с ней.

Как сообщало ИА Регнум, первые предвыборные дебаты Джо Байдена и его соперника по президентской гонке экс-президента США Дональда Трампа состоялись 27 июня в Атланте. 78-летний Трамп выглядел более энергичным, чем 81-летний Байден. Глава Белого дома, как отметили эксперты, выступил очень слабо. Его голос иногда сводился к шёпоту, а ответы временами становились бессвязными. Общее впечатление от выступление Байдена усугублялось тем, что, пока Трамп говорил, 81-летний президент стоял с приоткрытым ртом.

В предвыборном штабе Трампа объявили о его победе, отметив подготовку экс-президента к дебатам и уверенные ответы.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов американской администрации отправить Байдена в отставку. Представитель предвыборного штаба действующего американского президента Сет Шустер заявил, что Байден не намерен выходить из предвыборной гонки.