Москва, 29 июня, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Международный валютный фонд выдвинул требование к Украине внести изменения в Таможенный кодекс, чтобы усилить борьбу с коррупцией, следует из меморандума, опубликованного на сайте МВФ.

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«Украина должна продемонстрировать прогресс в борьбе с коррупцией, которая подорвала ее экономику с момента обретения страной независимости в 1991 году, чтобы сохранить поток международной финансовой помощи», — следует из документа.

Так, Киеву необходимо внести изменения в Таможенный кодекс в соответствие с законодательством ЕС, а также укрепить кадровую целостность и ввести прозрачный процесс найма персонала.

В МВФ также считают, что для потенциального вступления Украины в ЕС и НАТО необходимы эффективные усилия по борьбе со взятками. В этой связи меморандум предусматривает проведение первого в истории внешнего аудита Национального антикоррупционного бюро Украины независимыми аудиторами, отобранными международными партнёрами, до конца сентября.

Помимо этого, МВФ потребовал от Киева укрепить уголовно-процессуальный кодекс, принять меры по мобилизации внутренних доходов, укрепить налоговое администрирование, в том числе в области таможни и соблюдения нормативных требований. Кроме того, кредитор повысил требование к центральному банку Украины.

МВФ 28 июня одобрил выделение Украине $2,2 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин обвинил фонд в финансировании терроризма за предоставление поддержки Украине. Он подчеркнул, что новые кредиты идут на погашение старых долгов.

В марте источник во Всемирном банке сообщил, что Украину уже в 2025 году ждёт банкротство, если Запад откажет в списании долгов. При этом менеджмент организации признал чрезвычайно высокими риски сотрудничества с Киевом, поэтому банк не предоставляет собственные средства, а пользуется гарантиями стран-доноров.