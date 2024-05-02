Москва, 2 мая, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Предоставляющий поддержку Украине Международный валютный фонд прямо занимается финансированием терроризма. Об этом 2 мая заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

EPA/ERIK S. LESSER/ТАСС

«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма», — процитировала его слова «Газета.Ru».

По словам Можина, он неоднократно заявлял это на заседаниях совета директоров МВФ.

Выдаваемые сейчас фондом киевским властям кредиты в основном идут на погашение старых долгов Украины и из-за этого чистого прироста средств фонда практически не происходит, добавил исполнительный директор от России.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что лидер киевского режима Владимир Зеленский подсадил страну «на иглу» внешних кредитов, фактически продав её за награды и фотографии на обложках западных журналов. Он уточнил, что долг Украины вырос с 2022 года на $57,7 млрд, или на 62%, а гривнах — почти в 2,2 раза.

Депутат Верховной рады Даниил Гетманцев 30 апреля рассказал, что госдолг Украины в марте вырос на 5% (7,4 млрд долларов), составив 151,1 млрд долларов. По его словам, на это повлияли рекордные объёмы привлечения внешнего финансирования бюджета в виде льготных кредитов.

В конце 2023 года размер госдолга Украины вырос до 5,1 трлн гривен (более $140 млрд). В марте рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины с негативным прогнозом в иностранной валюте с «CCC» до «СС».