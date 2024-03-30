Москва, 30 марта, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Украину уже в 2025 году ждёт банкротство, если Запад откажет ей в списании долгов, в том числе её частных компаний. Об этом 30 марта сообщил ТАСС со ссылкой на источник во Всемирном банке, который прокомментировал выделение Киеву кредита в размере $1,5 млрд по линии этой организации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В случае, если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну может ждать банкротство», — отметил источник.

Как уточнил источник, российская дирекция во Всемирном банке проголосовала против проекта о выделении Киеву кредита, сославшись на устав организации.

Подчёркивается, что в самом документе открыто говорится о катастрофическом положении государственных финансов Украины в связи со спадом в экономике и сокращением внешней помощи.

Также отмечается, что в целом менеджмент организации признал чрезвычайно высокими риски сотрудничества с Киевом, поэтому банк не предоставляет собственные средства, а пользуется гарантиями доноров — Японии и Британии.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до отметки «СС». Негативный прогноз отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства этой страны по реструктуризации долга, отметили аналитики.

Украина никогда не сможет расплатиться со своими долгами, заявил корреспонденту ИА Регнум политолог Богдан Безпалько, комментируя многомиллиардную заложенность Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). Он отметил, что никто не даёт Украине деньги просто так и Киев заставят возвращать долги.

Ранее на сайте МВФ была опубликована информация о том, что в 2024 году Украина должна выплатить МВФ 2,9 млрд долларов, что составляет 6,4% от запланированных в текущем году доходов украинского бюджета. В течение следующих семи лет Украина должна вернуть ещё 11,5 млрд долларов долгов.