Москва, 29 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Украинский военнопленный, командир взвода 42-й бригады ВСУ младший лейтенант Олег Карпюк рассказал, что его подразделение многократно перебрасывали в районы, где отсутствовали укрепления, и бойцы самостоятельно оборудовать новые позиции. Видеозаписью с пленным 29 июня поделилось Министерство обороны.

Кадр из видео Олег Карпюк

«Мы с нуля делали позиции, там были пару дней, потом нас перекинули на ещё одни позиции», — рассказал он.

Карпюка мобилизовали в ВСУ. Он прошёл ускоренную подготовку, после которой его направили сначала на донецкое направление, а потом на харьковское. По словам военнопленного, российские военные активно наступают на фронте в районе Часова Яра.

«Мы были за Часов Яром в полях. Там очень много дронов <…> артиллерия работает. Очень активно ваши наступают», — рассказал пленный.

Боец ВСУ добавил, что на последней позиции он получил ранение в результате прилёта FPV-дрона. Он также отметил достойное отношение к военнопленным со стороны российских военных и призвал сослуживцев сдаваться в плен.

Как сообщало ИА Регнум, пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны ВСУ Игорь Жуковский 23 июня рассказал о переброске на фронт неподготовленных военных. По его словам, командиры используют новобранцев для разведки обстановки на авдеевском направлении. Мобилизованные при этом не получают никакой помощи от своих начальников.

Другой пленный Юрий Водян в июне рассказал, что в украинской армии военнослужащим запрещают сдаваться в плен — им дают советы, как «правильно погибнуть». По его словам, военных пугают издевательствами в российском плену, но, попав в плен, он понял, что те истории были только «страшилками».

В Минобороны России сообщили, что в период с 22 по 28 июня 56 украинских военных сдались в плен.