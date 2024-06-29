Эссен , Германия, 29 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Полиция города Эссена на западе Германии 29 июня оцепила территорию вокруг места проведения съезда партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Действия силовиков связаны с протестами противников правой партии. В них принимает участие до ста тысяч человек. В Эссене сегодня утром, ещё до начала съезда произошло несколько столкновений леворадикалов с полицией.

Один из участников протестов Мика Розен заявил, что против АдГ выступают самые разные люди. Сам он представляет течение, которое борется с изменениями климата.

«Мы отстаиваем демократические ценности и используем своё право на свободу собраний», — процитировали его «Известия».

Противники АдГ сегодня попытались пройти на территорию проведения съезда партии. Как сообщила местная полиция в соцсети Х, через баррикаду пыталась прорваться большая группа, силовики применили перцовый аэрозоль и дубинки.

«Попытки преодолеть барьеры будут неизменно пресекаться, а преступления — преследоваться по закону», — предупредили в полиции.

АдГ проводит съезд, на котором выберет новое руководство. Съезд может принять решение сократить количество председателей, которых сейчас два — это Алис Вайдель и Тино Хрупалла.

Как сообщало ИА Регнум, на выборах в Европарламент, которые прошли в начале июня, АдГ заняла второе место и набрала 15,9%, обойдя Социал-демократическую партию, членом которой является канцлер Олаф Шольц. Она получила 15 мест в ЕП.

Шольц в связи с этим выразил беспокойство, заявив, что успехи правых не должны становиться нормой. Европейской страной Германию делает, по его словам, борьба за демократические ценности.

Издание Spiegel 22 июня сообщило, что АдГ хочет создать в Европарламенте фракцию «Суверенисты». Она намерена работать над нормализацией отношений с Россией и избавлением от гегемонии ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост популярности в Германии правых партий виден невооружённым глазом.