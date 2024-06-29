Оренбург, 29 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В городе Новотроицке в Оренбургской области шесть вагонов с цементом сошли с рельсов, три из них опрокинулись. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Уральская транспортная прокуратура

«На станции Западная в городе Новотроицке при проведении маневровых работ произошёл сход шести вагонов с цементом, три из которых с опрокидыванием», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Уточняется, что в результате никто не пострадал и не было причинено ущерба окружающей среде. Ведётся установление причин инцидента, на место происшествия для координации действий правоохранителей выехал Орский транспортный прокурор.

В настоящее время идут восстановительные работы. Прокуратура организовала проверку по этому факту, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми. В поезде в этот момент находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

В результате инцидента погибли три человека, ещё до 40 человек, по информации Минздрава, пострадали. По данным компании РЖД, после схода вагонов медицинская помощь понадобилась 46 пострадавшим.

По предварительной информации, сход вагонов мог произойти в результате подмыва полотна после сильных дождей. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.