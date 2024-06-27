Сыктывкар, 27 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело третьего погибшего в результате схода с рельсов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

«Обнаружено на месте ЧП тело третьего погибшего при сходе поезда», — сообщил представитель ведомства.

Погибшая ― девушка 16 лет, которая числилась пропавшей без вести. Она ехала в вагоне номер 10.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы, её тело обнаружили в тамбуре вагона. Ранее спасатели предположили, что девушку унесло течением реки.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

ОАО «Российские железные дороги» сообщило, что на месте происшествия обнаружили тела двух человек. Один человек числился пропавшим без вести.

Минздрав проинформировал, что из-за случившегося пострадали до 40 человек, из них семеро находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь компания РЖД объявила, что после схода вагонов медицинская помощь понадобилась 46 пострадавшим.

Приехавший на место аварии глава Коми Владимир Уйба утром 27 июня сообщил, что десятерых из 17 вернувшихся в Инту пассажиров госпитализировали. Семь пострадавши транспортировали в Воркуту и Сыктывкар. Среди них 14-летняя девочка, которая находится в крайне тяжёлом состоянии, и её родители.

По предварительной версии, ЧП могло произойти вследствие подмыва полотна после сильных дождей. Пассажиры поезда рассказали, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием.

В связи с железнодорожной аварией в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.