Белгород, 29 июня, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотник украинской армии над территорией Белгородской области. Об этом 29 июня сообщило Министерство обороны.

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Отмечается, что Киев предпринял очередную попытку террористической атаки по территории России с использованием дрона самолётного типа около 09:45 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 29 июня средства ПВО ВС России сбили по два БПЛА украинской армии в Крыму и Тверской области, а также по одному — в Брянской и Белгородской областях.

Российские силы противовоздушной обороны 28 июня уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью. Уточнялось, что ВСУ использовали для попытки террористических атак дроны самолётного типа.