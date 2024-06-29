Москва, 29 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днём молодёжи, который в России отмечают 29 июня.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Молодость — счастливое и неповторимое время в жизни каждого человека. Вы полны сил и энергии, открыты знаниям и всему новому, готовы браться за решение самых сложных задач и покорять любые вершины», ― написал мэр в Telegram-канале.

Собянин призвал молодых людей стремиться идти только вперёд и пообещал в этом поддержку от властей Москвы. Он также пожелал молодым москвичам крепкого здоровья, верных друзей, удачи и успехов.

Как сообщало ИА Регнум, ко Дню молодёжи столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил два варианта тематических проездных билета «Единый». Их можно приобрести в кассах и автоматах по продаже билетов.

На новых «Единых» разместили мотивирующие слоганы: «Мечтай, учись, реализуй себя в молодёжной столице России» и «Мечтай масштабно в молодёжной столице России».

С 27 по 30 июня в Москве пройдут фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования, концерты и кинопоказы, приуроченные ко Дню молодёжи. Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Её основная часть запланирована на выходные — 29 и 30 июня.

В саду имени Баумана 29 июня в 16:00 мск начнётся концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы. Посетителей парка «Кузьминки» ждут встречи с писателями и художниками-иллюстраторами. Там 29 июня с 12:00 до 19:00 пройдёт фестиваль «Книгочей».

Президент России Владимир Путин заявил, что День молодёжи — это праздник, наполненный надеждами. Его неповторимую атмосферу, по словам российского лидера, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», ставший символом Санкт-Петербурга. В других регионах России также есть свои любимые и добрые традиции, сказал он.