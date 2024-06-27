Москва, 27 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. С 27 по 30 июня в Москве пройдут фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования, концерты и кинопоказы, приуроченные ко Дню молодёжи. Об этом 27 июня сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Её основная часть запланирована на выходные — 29 и 30 июня. Москвичей и гостей города ждут фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы, кинопоказы и концерты», — приводит её слова пресс-служба информационного центра правительства Москвы.

27 июня в киноклубе культурного центра «Меридиан» представят короткометражные игровые фильмы — лучшие дипломные работы выпускников Института кино и телевидения. Режиссёр, педагог Сергей Мац обсудит картины со зрителями. Начало показа в 19:00, необходима предварительная регистрация на сайте центра.

В тот же день на главной сцене парка «Фили» пройдёт музыкальный фестиваль. С 18:00 талантливые молодёжные группы будут исполнять композиции в жанрах поп, рок и кантри.

В культурном центре «Братеево» 27 июня в 15:00 выступят воспитанники студии эстрадного вокала.

В саду имени Баумана 29 июня в 16:00 начнётся концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы.

Посетителей парка «Кузьминки» ждут встречи с писателями и художниками-иллюстраторами. Там 29 июня с 12:00 до 19:00 пройдёт фестиваль «Книгочей». В программе — презентация новинок детской литературы, мастер-классы, квесты и театрализованные чтения. Ребятам предложат написать свою картину в авангардном стиле или принять участие в интерактивном занятии по произведениям Александра Пушкина. Среди гостей — писатель Юлия Надточей, которая расскажет о своих популярных книгах для детей и о том, как можно самому выдумать целый мир.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что День молодёжи — это праздник наполненный надеждами. Его неповторимую атмосферу, по словам Путина, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», ставший символом Санкт-Петербурга. В других регионах России также есть свои любимые и добрые традиции, сказал он.