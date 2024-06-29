Москва, 29 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Ко Дню молодёжи столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры выпустил два варианта тематических проездных билета «Единый».

Дептранс Москвы

— Самые молодежные «Единые» уже в продаже! На них разместили мотивирующие слоганы: «Мечтай, учись, реализуй себя в молодежной столице России» и «Мечтай масштабно в молодежной столице России», — рассказал глава ведомства Максим Ликсутов.

В дептрансе отметили, что найти новые «Единые» можно будет в кассах и автоматах по продаже билетов.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём молодёжи. Градоначальник назвал молодость неповторимым временем в жизни каждого человека. Он пожелал молодёжи всегда стремиться вперёд и добавил, что Москва всегда поможет им на этом пути.

В марте Собянин рассказал о результатах работы проекта «Молодежь Москвы» за четыре года. В рамках проекта реализовали 2,5 тысячи творческих и профессиональных идей, отметил мэр. За время работы проекта организовали более 3,5 тыс. мероприятий. В них приняли участие свыше двух миллионов молодых людей. В этом году также запланировали множество событий.