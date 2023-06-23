Москва, 24 июня, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил школьников и студентов с Днём молодёжи. Видеообращение главы государства 24 июня опубликовала пресс-службой Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815184" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин пожелал молодёжи верить в себя, мечтать и добиваться своих целей

Российский лидер назвал праздник наполненный надеждами. Его неповторимую атмосферу, по словам Путина, пожалуй, лучше всего отражает фестиваль «Алые паруса», ставший символом Санкт-Петербурга. В других регионах России также есть свои любимые и добрые традиции, сказал он.

Отдельно Путин обратился к выпускникам школ, которые вместе с родителями, педагогами и наставниками прошли непростой путь обретения знаний, ценностей и дружбы.

«Желаю вам — всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, — обязательно найти своё призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки», — сказал президент, добавив, что близкие и друзья готовы поддержать их в любой момент.

Путин напомнил, что Россия в 2024 году примет Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В настоящее время именно молодые люди встали на защиту безопасности и суверенитета страны, мужественно сражаются в ходе спецоперации, отметил он.

Президент обратил внимание на стремительное изменение мира, постановку сложнейших задач, заставляющих мобилизовать все силы и ресурсы. Перемены открывают уникальные возможности, добавил Путин.

Глава государства сказал, что наступило время России и молодёжи. Президент ещё раз поздравил молодых россиян с праздником и пожелал им верить в себя, смело мечтать и добиваться поставленных целей. Это обязательно приведёт к успеху, заключил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня у пристани Мариуполя состоялся праздник выпускников «Алые паруса». За образец взяли одноименное торжество, ежегодно проходящее в Санкт-Петербурге. Мариупольский фестиваль предшествует петербургскому — который пройдёт 24 и 25 июня.

Для российских студентов появилась возможность получить высокий доход сразу после обучения. С 19 июня 2023 года в 68 регионах России стартовала приёмная кампания в кластеры федерального проекта «Профессионалитет». В этой программе уже сегодня участвуют более 925 колледжей и свыше 900 опорных предприятий-работодателей.