Москва, 29 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Военные группировок войск «Восток», «Запад» и «Юг» Вооружённых сил России за сутки улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 29 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики», — сказал он, добавив, что также российские военные отразили две попытки контратаки противника.

Конашенков уточнил, что украинская армия на этом направлении за сутки потеряла свыше 500 бойцов, БМП, три автомобиля, американскую гаубицу М198 самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Военный отметил, что также армия России уничтожила два склада артиллерийских боеприпасов и американскую радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ.

«Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона «Опфор» ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка Донецкой Народной Республики. Также отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — также рассказал он.

По словам Конашенкова, украинские войска за сутки потеряли на этом направлении свыше 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей, а также пять полевых складов боеприпасов.

Во время контрбатарейной борьбы за это же время российские военные нанесли удары по две американским гаубицам М777, польской САУ Krab, трём орудиям Д-20, гаубице Д-британской гаубице L-119, боевой машине РСЗО «Град», американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и ещё двум станциям радиоэлектронной борьбы, заметил официальный представитель Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 102-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Урожайное Донецкой Народной Республики и Культурное Запорожской области», — добавил Конашенков.

Он уточнил, что ВСУ на этом направлении за сутки потеряли до 135 бойцов, пять автомобилей, британскую гаубицу FH-70, гаубицу 2А65 «Мста-Б», САУ «Гвоздика», боевую машину РСЗО «Град» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

«Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — отметил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 июня Конашекнов рассказал, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Шумы в ДНР. Он уточнил, что также ВС России улучшили тактическое положение на этом участке фронта, отразили шесть контратак и нанесли поражение по позициям нескольких бригад ВСУ.

Официальный представитель Минобороны 27 июня рассказал, что военный группировок войск «Запад», «Восток», «Центр» и «Юг» за сутки заняли более выгодные позиции. Конашенков добавил, что на этих направлениях украинская армия за это же время потеряла в общей сложности 1685 бойцов.