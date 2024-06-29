Москва, 29 июня, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ходе боёв в зоне СВО сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 украинских ВВС, заявил 29 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 119 беспилотных летательных аппаратов, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 10 реактивных снарядов HIMARS производства США», — уточнил он.

Всего с начала проведения СВО на Украине российские войска сбили 616 украинских боевых самолётов и 276 вертолётов, а также 26 896 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Конашенков сообщил, что российские силы ПВО за неделю уничтожили в зоне спецоперации два украинских МиГ-29 и 589 беспилотников. Кроме того, они сбили шесть ракет ATACMS, восемь управляемых ракет американского ЗРК Patriot, произведённую в США противорадиолокационную ракету HARM и 61 снаряд различных реактивных систем залпового огня.

14 июня Конашенков заявил о двух сбитых украинских МиГ-29 и двух вертолётах Ми-8 за неделю. Российские бойцы также в ходе ударов по аэродромам уничтожили Су-27 и Су-25 ВВС Украины. Средства ПВО сбили за это время 465 беспилотников, 13 ракет ATACMS, три ракеты Patriot, две ракеты HARM, две противокорабельные ракеты «Нептун», восемь произведённых во Франции авиабомб Hammer и JDAM, 46 снарядов различных РСЗО.