Минск, 29 июня, 2024, 13:23 — ИА Регнум. На фоне активности украинских беспилотников Белоруссия вывела дополнительные силы противовоздушной обороны для прикрытия границы. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба минобороны республики.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

По словам начальника зенитных ракетных войск Вооружённых сил Белоруссии полковника Андрея Северинчика, в последнее время резко выросло количество дронов, ведущих разведку в приграничных районах и постоянно нарушающих границу в воздушном пространстве.

Он отметил, что у находящихся на приграничной территории подразделений ВСУ есть не только разведывательные беспилотники, но и аппараты с возможностью нанесения поражения в глубину территории Белоруссии.

Полковник рассказал, что для обнаружения дронов дополнительно нарастили средства разведки, а также систему постов визуального наблюдения, чтобы обеспечить информацией огневые подразделения войск ПВО и зенитных ракетных войск.

«С этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов», — сказал Северинчик.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня начальник генштаба Вооружённых сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что на границе с Украиной нарастает напряжённость, силы ВСУ стягивают большое количество личного состава на приграничные территории. Он отметил, что минобороны из-за действий ВСУ вынуждено перемещать к границе подразделения и наращивать отдельные направления, готовясь к прикрытию.

28 июня в минобороны Белоруссии заявили об активной деятельности боевиков украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе двух стран. По информации ведомства, боевики проводят разведывательные полёты беспилотников, в том числе были их попытки залететь на белорусскую территорию.

В связи с этим дивизион ракетных систем залпового огня «Полонез» вышел в назначенный район с полным боекомплектом. По данным ведомства, подразделение готово выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут.