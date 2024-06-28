* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Минск, 28 июня, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Белорусские пограничники Житомирского пограничного отряда заметили возле границы республики активную деятельность боевиков украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила 28 июня пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

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«Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, боевики проводят разведывательные полёты беспилотников, в том числе были их попытки залететь на белорусскую территорию, но белорусские пограничники сбивают БПЛА или подавляют средствами РЭБ.

В качестве примера Госпогранкомитет сообщил о нарушении границы квадрокоптером 26 июня в Ельском районе Гомельской области. Пограничники сбили его, на установленной на БПЛА флеш-карте они обнаружили видеоматериалы, анализ которых показал, что с помощью аппарата проводили разведку местности и пограничной инфраструктуры.

Кроме того, в Ельском районе обнаружили схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств. Там находились 2 кг пластичного взрывчатого вещества, взрыватели и детонаторы к ним.

В связи активизацией действий с украинской стороны белорусские пограничники усилят контроль на границе, в том числе за воздушным пространством.

Как сообщало ИА Регнум, Госпогранкомитет Белоруссии 20 июня сообщил, что украинская сторона увеличила военное присутствие возле государственной границы в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. При этом находящимся на границе подразделениям ВСУ поставили тяжёлое вооружение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется. Он сообщил о расширениях военных блоков и союзов, угрожающих безопасности других стран.

31 марта Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться в Белоруссию, чтобы уничтожить её. Он сообщил, что для переворота в республике готовят формирования из беглых белорусов, которых Западу «не жалко», а также забрасывают диверсантов, пытаются создать в Белоруссии ячейки для организации протестов.