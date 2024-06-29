Минск, 29 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. На границе Белоруссии с Украиной нарастает напряжённость. Силы ВСУ стягивают большое количество личного состава на приграничные территории, заявил начальник Генерального штаба ВС Белоруссии Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли (украинские. — прим. ред.) подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — рассказал генерал-майор.

Он отметил, что оборонное ведомство из-за действий ВСУ вынуждено перемещать к границе подразделения и наращивать отдельные направления, готовясь к прикрытию.

Муравейко выразил надежду, что Украина не решится по указаниям извне «попробовать белорусов на зуб».

По информации оборонного ведомства Белоруссии, ВСУ также развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки у границ и продолжают использовать беспилотные летательные аппараты, которые залетают на территорию республики.

Украинские бойцы оборудовали в ряде минно-взрывных заграждений проходы. В минобороны сочли, что ВСУ планируют позднее использовать эти пути для проникновения диверсионно-разведывательных групп и рейдовых отрядов, которые могут планировать диверсии и террористические акты в Белоруссии.

В Минобороны отметили, что белорусские военные находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию и готовы дать отпор в случае любых провокаций.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня в минобороны республики заявили об активной деятельности боевиков украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на границе двух стран. По информации ведомства, боевики проводят разведывательные полёты беспилотников, в том числе были их попытки залететь на белорусскую территорию, но белорусские пограничники сбивают БПЛА или подавляют средствами РЭБ.

В связи с этим дивизион ракетных систем залпового огня «Полонез» вышел в назначенный район с полным боекомплектом. По данным ведомства подразделение готово выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут.

Госпогранкомитет Белоруссии 20 июня сообщил, что украинская сторона увеличила военное присутствие возле государственной границы в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. При этом находящимся на границе подразделениям ВСУ поставили тяжёлое вооружение.