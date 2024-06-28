Минск, 28 июня, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Дивизион ракетных систем залпового огня «Полонез» вышел в назначенный район с полным боекомплектом в связи со сложной обстановкой вблизи границы с Украиной. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

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«В связи со сложной обстановкой вблизи государственной границы дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство», — заявил командир дивизиона РЗСО «Полонез».

Он добавил, что подразделение готово выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 км в течение 20 минут.

Как ранее передавало ИА Регнум, 28 июня госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что пограничники заметили возле границы активную деятельность боевиков украинского формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По информации ведомства, боевики проводят разведывательные полёты беспилотников, в том числе были их попытки залететь на белорусскую территорию.

Госпогранкомитет Белоруссии 20 июня сообщил, что украинская сторона увеличила военное присутствие возле государственной границы в зоне ответственности Житомирского пограничного отряда. При этом находящимся на границе подразделениям ВСУ поставили тяжёлое вооружение.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 7 мая заявил, что обстановка у западных и южных границ республики накаляется. Он сообщил о расширении военных блоков и союзов, угрожающих безопасности других стран.