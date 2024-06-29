Севастополь, 29 июня, 2024, 08:20 — ИА Регнум. Пиротехники МЧС уничтожили четыре кассетных суббоеприпаса, найденные при обследовании морского дна в акватории пляжа «Учкуевка» в Севастополе, по которому ранее ВСУ нанесли ракетный удар. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба МЧС России.

Кадр из видео

«Сотрудники МЧС России ликвидировали четыре суббоеприпаса в акватории Севастополя», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что суббоеприпасы обнаружили на глубине до пяти метров, после чего пиротехники МЧС уничтожили их контролируемыми подрывами на дне пляжа. Сотрудники ведомства продолжают работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова рассказала, что в городе ввели штрафы за недопуск людей на частные объекты собственности во время воздушной тревоги. Штраф для юридических лиц составит от 100 до 300 тыс. рублей, физических лиц — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 27 июня отметил, что ракетный удар по пляжу в городе выявил необходимость усилить защиту Крымского полуострова. Он подчеркнул, что усилят как средства противовоздушной обороны, так и систему оповещения о ракетной опасности.

Днём 23 июня ВСУ ударили по Крыму пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские средства ПВО перехватили четыре из них, однако боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе. Жертвами атаки стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России назвало США страной, которая ответственна за гибель людей, так как именно Вашингтон поставляет Киеву ракеты ATACMS, полётные задания в которые вводятся американскими военными с использованием данных собственной спутниковой разведки.