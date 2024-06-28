Севастополь, 28 июня, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Террористическая атака Вооружённых сил Украины на пляж Севастополе выявила необходимость усилить защиту Крымского полуострова. Об этом в эфире Севастопольского телевидения 27 июня сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Под руководством нашего главнокомандующего ведётся очень серьёзная работа для того, чтобы усилить — хотя она уже неоднократно усиливалась — защиту Севастополя и всего полуострова», — указал Разважаев.

По его словам, в частности будут усовершенствованы не только средства противовоздушной обороны, но и система оповещения о ракетной опасности.

Также Михаил Развожаев отметил, что в Севастополе в рамках дополнительных мер безопасности возведут около 600 модульных укрытий, наподобие таких, какие устанавливают в Белгороде.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня украинские войска выпустили в направлении Крыма пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, оснащённых кассетными боевыми частями. Средства противовоздушной обороны перехватили четыре из них, пятая разорвалась в воздухе, в результате чего погибли четыре мирных жителя, пострадали 153 человека.

В Министерстве обороны России указали на ответственность Соединённых Штатов Америки за ракетный удар по мирным жителям. Там подчеркнули, что полётные задания для ракет, переданных Вашингтоном Киеву, вводят американские специалисты и используют для этого данные спутниковой разведки США.