Севастополь, 28 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Штрафы за недопуск людей на частные объекты собственности во время воздушной тревоги в Севастополе составят до 300 тыс. рублей. Об этом 28 июня сообщила заместитель губернатора Светлана Пирогова на заседании правительства города.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Юридические лица — от 100 до 300 тыс. рублей. Штрафы значительные», — сказала она.

Пирогова отметила, что для физических лиц штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 27 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что террористическая атака ВСУ выявила необходимость усилить защиту Крымского полуострова. По его словам, в частности, будут усовершенствованы не только средства противовоздушной обороны, но и система оповещения о ракетной опасности.

Также в Севастополе в рамках дополнительных мер безопасности возведут около 600 модульных укрытий, наподобие таких, какие устанавливают в Белгороде.

23 июня ВСУ ударили по Крыму пятью ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российские силы противовоздушной обороны перехватили четыре цели. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, осколки упали на прибрежную территорию. Жертвами нападения стали четыре мирных жителя, включая двоих детей. Ещё 153 человека пострадали.

Минобороны России назвало США страной, которая ответственна за гибель людей в ходе этой атаки. В ведомстве отметили, что ракеты ATACMS передаёт Киеву Вашингтон, а полётные задания на пуск ракет вводятся американскими военными с использованием данных спутниковой разведки США.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявлял, что российская сторона не исключает возможности военно-технического ответа на действия США после ракетного удара украинской армии по Севастополю.