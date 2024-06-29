Тегеран, 29 июня, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Реформатор Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили вырвались в лидеры в рамках прошедшего в Иране первого тура внеочередных президентских выборов, сообщило агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

После подсчёта 2 млн 372 тыс. бюллетеней у Пезешкиана было более 973 тыс. голосов, а Джалили — свыше 963 тыс. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заручился поддержкой 341 тыс. избирателей.

Ещё один участник выборов — Мостафа Пурмохаммад — набрал 16 тыс. голосов. Всего право голосовать есть у более чем 60 млн иранских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня стало известно, что в президентских выборах в Иране не смогут участвовать бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад (возглавлял страну с 2005 по 2013 год) и экс-спикер парламента республики Али Лариджани. Их заявки не согласовал Наблюдательный совет.

27 июня появилась информация, что мэр Тегерана Алиреза Закани снял кандидатуру с выборов президента Ирана. Он поддержал двух других претендентов от консервативного крыла — Джалили и Галибафа.

Внеочередные президентские выборы в Иране назначили после гибели Эбрахима Раиси в авиакатастрофе 19 мая. Вертолёт Bell 212, в котором он находился, упал возле ирано-азербайджанской границы. Вместе с президентом погибли ещё восемь человек, включая главу МИД страны Хосейна Амира Абдоллахиана.

Временно исполняющим обязанности главы государства стал вице-президент Мохаммад Мохбер.