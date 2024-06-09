Тегеран, 9 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад и экс-спикер парламента республики Али Лариджани не смогут принять участие в выборах главы государства, сообщило иранское госагентство Mehr.

Zuma\TASS Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

«По слухам, дошедшим до Mehr, такие лица, как Ахмадинежад и Лариджани, не смогли пройти проверку на соответствие требованиям для участия в выборах президента», — пишет агентство.

Отмечается, что указанные кандидаты не получили одобрения при проверке Наблюдательным советом Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня агентство Tasnim сообщило, что Совет стражей Конституции Ирана отобрал шесть политиков, которые могут принять участие в досрочных президентских выборах. Среди кандидатов — спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, мэр Тегерана Алиреза Закани и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили.

Избирательный штаб Ирана 20 мая объявил, что выборы нового президента страны назначили на 28 июня.

Президент Ирана Эбрахим Раиси разбился при крушении вертолёта 19 мая. Вместе с ним погибли министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, глава иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и имам города Тебриза Мохаммад Али Але Хашем. Обязанности иранского президента временно исполняет вице-президент Мохаммад Мохбер.