Вашингтон, 24 июня, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Изъятие доходов от замороженных российских активов, как ожидается, принесёт $50-60 млрд, и этих средств должно хватить Киеву на продолжение боевых действий до 2025 года, заявил 24 июня на брифинге помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он сообщил, что страны G7 предварительно согласились на изъятие активов России для того, чтобы направить их на помощь для вооружения украинских войск.

«Это решение, надеемся, вскоре подтвердится. Оно заключается в создания кредитного механизма при использовании доходов от замороженных российских активов. Это позволит Украине получить от 50 до 60 миллиардов долларов», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня заявил, что ЕС разработал механизм, который позволит обойти вето Венгрии на покупку оружия для Киева на доходы от замороженных российских активов. Он назвал схему сложной, но рабочей.

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем 31 июня заявил, что изъятие российских активов в ЕС приведёт к непредсказуемым финансовым и юридическим последствиям. Он также призвал распределить риски в случае использования этого инструмента.

Президент России Владимир Путин 14 июня подчеркнул, что любые конфискации замороженных российских активов будут воровством, которое не останется безнаказанным. Он подчеркнул, что такой шаг только приближает разрушение созданной Западом системы, обеспечивающей ему процветание.

Глава Минфина России Антон Силуанов 26 мая предупредил, что Москва обязательно ответит на изъятие Западом замороженных российских активов. По словам министра, ответ будет симметричным и в логике решений западных стран.