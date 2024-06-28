Москва, 28 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Участники программы «Время героев» — люди надёжные и заряженные на работу и на фронте, и на гражданке. Об этом 28 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

РИА Новости/ Александр Казаков

Глава государства напомнил, что с 1 марта была запущена новая образовательная программа «Время героев» для участников и ветеранов специальной военной операции.

«Люди отличные, надёжные, по-хорошему заряженные на достижение результатов и на фронте, и на гражданке», — сказал он.

Президент выразил уверенность, такой же боевой настрой есть и у выпускников «школы губернаторов».

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

Путин 29 февраля объявил о начале программы «Время героев». По ней участников и ветеранов СВО готовят к работе на высоких постах в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока проекта стартовало 27 мая. Для него отобрали 83 участника, для них подготовили четыре очных модуля длительностью по 30 дней. Обучение началось с изучения структуры системы государственного управления и других управленческих механизмов, необходимых на государственной службе.