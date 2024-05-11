Москва, 11 мая, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Россия обязательно вернёт мир в Донбасс, говорится в опубликованном на сайте Кремля поздравлении президента РФ Владимира Путина жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с 10-летием её образования.

Егор Алеев/ТАСС

«Уверен, мы обязательно вернём мир на Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия», — подчеркнул глава государства.

В своём поздравлении российский лидер отметил, что ЛНР образовалась в «сложное и драматичное время», когда в результате вооружённого госпереворота в Киеве власть захватили националисты, пытавшиеся заставить жителей Донбасса отречься от русского языка, своей истории и культуры.

«Несмотря на агрессивные действия неонацистов, вы не предали своих предков, не позволили перечеркнуть их ратные и трудовые подвиги, сохранили ту священную связь поколений, которая всегда является прочной основой для сплочённости и успешного развития. Люди горячо поддержали создание Луганской Народной Республики 11 мая 2014 года, а в сентябре 2022 года твёрдо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной — Россией», — добавил Путин.

Президент также отметил, что весь российский народ искренне поддерживает жителей ЛНР. Путин особо подчеркнул роль участников спецоперации, которые сражаются за независимость и безопасность страны, а также за освобождение исторических земель России.

Как передавало ИА Регнум, президент также поздравил и жителей Донецкой Народной Республики с 10-летием её образования.

Глава государства подчеркнул, что 11 мая 2014 года стало поистине судьбоносным для Донбасса днём. Люди в патриотическом порыве пришли на референдум и поддержали создание ДНР и ЛНР. Они показали всему миру твёрдую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру и свободное развитие в условиях, когда власть в Киеве перешла к националистам в результате вооружённого государственного переворота.

Он добавил, что вся Россия, весь народ поддерживают республику. Здесь реализуются востребованные программы, строятся и восстанавливаются дороги и дома, налаживается производство. Путин выразил уверенность, что совместные усилия приведут к успеху и возвращению мира на Донецкую землю, что самые сложные задачи будут решены.

Ранее в поздравлении жителей ДНР глава республики Денис Пушилин отметил, что легендарная Русская весна стала ответом на антироссийскую политику Киева. Жители Донбасса, сплотившись, встали на защиту русской истории, языка и культуры, а на референдуме высказались за самостоятельность республики. Они явили всему миру мужество и патриотизм.

11 мая 2014 года сторонники федерализации организовали референдум в Донбассе, на котором большинство жителей проголосовали за государственную самостоятельность. В ДНР инициативу поддержали 89,7% участников голосования, в ЛНР — 96,2%. В волеизъявлении приняли участие около 75% избирателей, свыше 2,5 млн человек.