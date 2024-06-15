Москва, 15 июня, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Военные группировки «Днепр» Вооружённых сил России за сутки уничтожили две пусковые установки американских реактивных систем залпового огня HIMARS и М270 украинских войск на херсонском направлении. Об этом 15 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/Евгений Биятов

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