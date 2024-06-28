Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Необходимо организовать обучение трудовых мигрантов русскому языку и российским законам в их странах, заявила 28 июня уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова журналистам после приёма в генконсульстве Киргизии в Санкт-Петербурге представителей диаспоры.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Считаю, что очень важна просветительская работа непосредственно на территории другой страны, в данном случае Киргизской Республики, Казахстана, Узбекистана», — отметила она.

Москалькова призвала создавать организации, которые заранее будут знакомить с российским законодательством тех, кто решил поехать в Россию. Она также призвала формировать в других странах специальные учреждения, в которых начнут обучать русскому языку.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 20 февраля заявил о необходимости добиться того, чтобы приезжающие в страну мигранты изучали русский язык и исполняли российские законы. Он призвал начинать обучать тех, кто хочет приехать в Россию, ещё в странах их проживания.

20 июня Рособрнадзор объявил, что начнёт проверять уровень знания русского языка у мигрантов, получивших соответствующий сертификат. В случаях, когда знание языка не подтвердится, то в организации, которая выдала документ, при согласовании с Генпрокуратурой проведут внеплановую проверку.