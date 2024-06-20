Москва, 20 июня, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Рособрнадзор наделили правом контролировать факты отсутствия у мигрантов минимального уровня знаний русского языка при наличии у них действующего сертификата. Соответствующий приказ ведомства 19 июня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поступление из органа исполнительной власти, уполномоченного на предоставление одной из государственных услуг по оформлению и выдаче патента для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства трудовой деятельности на территории Российской Федерации, разрешения на временное проживание, вида на жительство, в течение квартала информации о трёх и более фактах, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина минимального уровня знаний по русскому языку, при наличии у него действительного сертификата, выданного организацией, включенной в перечень», — указали в тексте документа.

При подтверждении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом по согласованию с Генпрокуратурой будет проводиться внеплановая проверка в организации, которая выдала соответствующий сертификат.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля президент РФ Владимир Путин заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он также подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству рассмотреть вопрос об обязательной культурно-языковой подготовке не говорящих на русском языке детей мигрантов в детских садах РФ. На базе общеобразовательных организаций, по мнению омбудсмена, можно открыть адаптационные курсы для тех детей, которые не владеют русским языком.

По словам главы государства, миграция не должна создавать в России проблемы на рынке труда и для граждан в быту. Путин отметил, что трудовых мигрантов привлекать нужно, в России практически нулевая безработица и наблюдается отсутствие «рабочих рук».