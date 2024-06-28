Варшава, 28 июня, 2024, 16:03 — ИА Регнум. Платежи за российский газ компаний из Венгрии, Словакии и Австрии могут изъять в Польше. Об этом европейских партнёров предупредил польский энергетический гигант Orlen, сообщило Reuters.

MARCIN BIELECKI/EPA/ТАСС

Предупреждения, направленные венгерской MVM CEEnergy, словацкой SPP-distribucia и австрийской OMV AG ещё в мае, связаны с претензиями по возмещению убытков, которые Польша понесла после перекрытия поставок газа из России в 2022 году. Тогда Orlen отказалась перейти на оплату в рублях, поскольку в контракте была прописана другая валюта, и «Газпром» прекратил прокачку.

Источник агентства сообщил, что после этого венгерские власти издали указ с целью предотвратить изъятие платежей у госкомпании MVM CEEnergy. В Будапеште объяснили такое решение угрозой энергоснабжению страны. Аналогичный шаг предприняли и в Словакии.

Как сообщало ИА Регнум, «Газпром» прекратил поставлять газ в Польшу в апреле 2022 года из-за того, что в этой стране отказались платить за топливо в рублях. В российской компании отметили, что возобновят поставки, как только польская сторона произведёт оплату.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский тогда сообщил о решении прекратить закупать газ в России. Он заявил, что власти найдут другие источники, в том числе организуют собственную газодобычу.

В марте прошло года оставшаяся без российской нефти Orlen заявила о намерении потребовать от России компенсацию за прекращение поставок. Сырье перестало поступать в Польшу после решения Варшавы поставить Киеву танки Leopard.

В мае прошлого года польская компания EuRoPol GAZ (принадлежит Orlen), осуществляющая транзит природного газа на участке Ямал — Европа, подала иск против «Газпрома» из-за прекращения поставок из России. Как уточнил вице-премьер Польши, министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин, транзитная компания требует от «Газпрома» «непогашенный долг» в размере 850 млн злотых (около 220 млн долларов), а также хочет получить «упущенную прибыль» в размере 5 млрд злотых (около 1,2 млрд долларов).

Сасин обвинил предшественников в правительстве Польши в заключении «невыгодного» договора на транзит российского газа. По нему EuRoPol GAZ планировала поставлять в Европу голубое топливо до 2045 года.