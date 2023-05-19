Варшава, 19 мая, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Польская компания EuRoPol GAZ, осуществляющая транзит природного газа на участке «Ямал — Европа», подала иск против «Газпрома» из-за прекращения поставок из России. Об этом, как сообщила 19 мая радиостанция RMF24, заявил вице-премьер Польши, министр по контролю за государственными активами Яцек Сасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Он рассказал, что транзитная компания требует от «Газпрома» «непогашенный долг» в размере 850 миллиона злотых (около 220 миллионов долларов США) в также хочет получить «упущенную прибыль» в размере 5 миллиарда злотых (около $1,2 миллиарда долларов США).

Сасин обвинил предшественников в правительстве Польши в заключении «невыгодного» договора на транзит российского газа. По нему EuRoPol GAZ планировала поставлять в Европу голубое топливо до 2045 года.

«Наши предшественники каким-то удивительным образом соглашались на те условия, которые навязывали нам россияне, и не видели необходимости в диверсификации», — сказал Сасин.

Как сообщало ИА Регнум, «Газпром» прекратил поставлять газ в Польшу в апреле 2022 года из-за того, что в этой стране отказались платить за топливо в рублях. В российской компании отметили, что возобновят поставки, как только польская сторона произведёт оплату.

Уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский тогда сообщил о решении прекратить закупать газ в России. Он заявил, что власти найдут другие источники, в том числе организуют собственную газодобычу.