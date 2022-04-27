Варшава, 27 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Поставки природного российского газа польской компании PGNiG полностью остановлены. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба компании из Польши.

Sliwers Дирижабль с рекламой PGNiG

«PGNiG сообщает, что произошла полная остановка поставок природного газа, поставляемого «Газпромом» в рамках Ямальского контракта», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечается, что на данный момент это не окажет влияния на текущие поставки клиентам польской компании, получающим голубое топливо в соответствии со своим спросом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши больше не будут покупать природный газ из России.