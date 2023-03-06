Варшава, 6 марта, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Оставшаяся без российской нефти польская компания Orlen намерена потребовать от России компенсации за прекращение поставок, передаёт 6 марта ZET. Без каких-либо подробностей заявление сделал возглавляющий Orlen Даниэль Обайтек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Ключевым партнером польской перерабатывающей компании является Saudi Aramco. Россия прекратила трубопроводные поставки нефти в Польшу в конце февраля 2023 года — срок действия контракта Orlen с компанией «Роснефть» закончился.

Напомним, в феврале 2023 года Польша в рамках военной «помощи» Киеву передала для ВСУ немецкие танки Leopard. Проблемы с нефтью начались практически сразу.

Военкор Дмитрий Стешин объяснил прекращение поставок нефти Польше передачей Киеву танков Leopard. «Польшу внезапно нагнули по схеме: нефть в обмен на «Леопарды», — сообщает Стешин. — То есть нет «Леопардов» — есть нефть, есть «Леопарды» — нефти нет».

«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы полностью подготовлены», — написал в те дни на своей странице в соцсети Обайтек. По его словам, Польша активно занималась диверсификацией источников сырой нефти в последние годы. Энергетика Польши перейдёт на альтернативные источники энергии постепенно, при этом страна намерена развивать атомную энергетику, ветряные генераторы и солнечные электростанции, заявлял Даниэль Обайтек осенью 2022 года. По его словам, Польша хочет в дальнейшем использовать чистое и экологичное топливо, согласно своей декларации о достижении к 2050 году нулевых выбросов.

Наибольший урон конфликт на Украине и энергетический кризис нанесли не Польше, а экономике и населению Германии, заявила в беседе с RT экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль: «Германии приходится гораздо труднее, чем её соседям — Франции и Польше, которые гораздо чётче определяют и реализуют национальные интересы, а значит, и внешнеполитические ориентиры».

Тем временем добыча нефти в феврале 2023 года впервые достигла досанкционного уровня. Объемы нефтедобычи могут превысить на 2% январские показатели и составить более чем 1,5 млн тонн в сутки. Решение о сокращении добычи в марте позволит добиться более высоких цен на нефть.

Россия продает нефть намного выше потолка цен, информирует Bloomberg. Агентство пишет, что после введения потолка цен Россия продавала нефть в среднем за 74 доллара за баррель. Китай закупал российскую нефть еще дороже — в среднем за 82 доллара за бочку. Вывод основан на анализе данных таможенных счетов за последние четыре недели, проведенном исследователями Института международных финансов. Иными словами, введенные ценовые ограничения не только не ударили по России, но и создали проблемы для стран, которые их ввели.

Ранее о том, что в польской компании Orlen намерены потребовать от России компенсацию за прекращение поставок нефти из России, известило радио ZET. Детали не разглашаются.