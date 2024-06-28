Луганск, 28 июня, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Суд в ЛНР 28 июня приговорил к 12,5 года колонии общего режима 68-летнюю гражданку Украины Лилию Хрустовскую, признав её виновной в шпионаже.

Алексей Майшев/РИА Новости

Женщина с сентября 2022 года в ЛНР собирала информацию о перемещении и местах дислокации российских военных, а затем через мессенджеры передавала ее украинским спецслужбам.

Прокурор требовал для Хрустовской 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд согласился с позицией гособвинителя.

«Она признана виновной по статье 276 Уголовного кодекса РФ (шпионаж)», — процитировал «Луганскинфорицентр» заявление прокуратуры ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня ФСБ проинформировала о задержании в Запорожской области двоих граждан Украины, которые собирали данные о дислокации российских военных на территории города Токмака, а затем передавали их в Киев, в главное управление украинской разведки. ВСУ использовали эти сведения для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

Следственный отдел ВСУ возбудил уголовное дело о шпионаже. Задержанных заключили под стражу.

Неделю назад ФСБ сообщила о задержании жителя Горловки, публиковавшего в соцсетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства. Сотрудники ведомства начали проверку задержанного на причастность к работе на спецслужбы Украины.