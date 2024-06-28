Мелитополь, 28 июня, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности в Запорожской области пресекли деятельность украинских граждан, передававших сведения о местах дислокации подразделений Вооружённых сил России. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Запорожской области.

Кадр из видео

«Задержаны граждане Украины, передававшие украинской стороне сведения о ВС России», — сообщила ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ФСБ установили, что двое местных жителей по заданию главного управления разведки минобороны Украины осуществляли сбор и передачу украинской стороне информации о местах дислокации российских подразделений на территории города Токмак для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов.

На кадрах, представленных ФСБ, видно, как сотрудники произвели задержания двоих граждан. На допросе задержанный 2004 года рождения признался, что в декабре 2022 года передавал координаты российских войск своему другу, который затем передавал эти данные спецслужбам Украины.

Следственный отдел УФСБ России по Запорожской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («шпионаж»). Суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 24 июня задержали в Крыму бывшего следователя МВД по подозрению в госизмене. Мужчина передавал СБУ личную информацию о гражданах, используя закрытые базы. Он работал старшим следователем в МВД Крыма в Симферополе.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Горловки по подозрению в работе на украинские спецслужбы. Задержанный публиковал в соцсетях видеоролики и комментарии, направленные на унижение человеческого достоинства в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.