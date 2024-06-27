Севастополь, 27 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Около 600 новых модульных укрытий возведут в Севастополе в рамках дополнительных мер безопасности, заявил губернатор Михаил Развожаев 27 июня после специального заседания Законодательного собрания города.

Таисия Лисковец/РИА Новости

«Нам потребуется порядка 600 таких укрытий. Наподобие таких устанавливаются в Белгороде», — сказал он.

Развожаев уточнил, что укрытия установят в парках, на пляжах и остановках общественного транспорта, а также в других местах, откуда невозможно быстро добраться до убежища. Эту задачу планируют выполнить в течение 40 дней. На дополнительные меры безопасности потребуется 700 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, что власти не планируют закрывать пляжи в городе, но пока лучше отказаться от посещения мест отдыха, где нет укрытий.

«Пляжи Северной стороны, которые не оборудованы укрытиями, которые не имеют капитальных строений, в настоящее время представляют повышенную опасность. Поэтому время нахождения там, конечно, необходимо минимизировать, а лучше отказаться от посещения на время», — призвал Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, украинские войска 23 июня выпустили по Крыму пять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, оснащённых кассетными боевыми частями. Система ПВО перехватила четыре из них, а пятая разорвалась в воздухе. В результате атаки погибли четыре мирных жителя, пострадали 153 человека.

Минобороны указало на ответственность Соединённых Штатов Америки за ракетный удар по мирным жителям. Министерство отметило, что полётные задания для ракет, переданных Украине Пентагоном, вводят американские специалисты и используют для этого данные спутниковой разведки США.

МЧС 27 июня сообщило, что водолазы при обследовании дна возле пляжа обнаружили три неразорвавшихся суббоеприпаса. Специалисты выполнили примерно половину работы по разминированию и продолжат её до полного завершения.