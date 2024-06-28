Москва, 28 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Украинская армия за неделю потеряла 3230 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Запад». Об этом 28 июня рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Как отметил Конашенков, военные российской группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли удары по позициям восьми бригад украинских войск, отразив шесть контратак штурмовых групп противника.

«ВСУ потеряли за неделю на данном направлении до 3230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 40 автомобилей, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 24 орудия полевой артиллерии, из которых шесть американского производства», — сказал он.

Официальный представитель Минобороны уточнил, что также российские военные за это время уничтожили три американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-37, а также 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 28 июня Конашенков сообщил, что армия России освободило село Раздоловка в ДНР. Он добавил, что российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и военной технике нескольких бригад украинских войск.

Позднее официальный представитель Минобороны рассказал, что за неделю в плен ВС России сдались 56 украинских бойцов. Российские силы ПВО за неделю сбили два истребителя МиГ-29, 589 дронов, шесть американских ракет ATACMS, восемь зенитных управляемых ракет Patriot производства США, американскую противорадиолокационную ракету HARM, а также 61 реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США, Vampire и «Ольха».