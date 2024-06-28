Белгород, 28 июня, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны армии России сбили два беспилотника ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом 28 июня сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Уточняется, что российские военные около 12:30 мск пресекли очередную попытку Киева осуществить теракт на территории страны с использованием дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня в Минобороны сообщили о сбитом над территорией Белгородской области БПЛА украинской армии. Отмечалось, что киевский режим использовал для попытки теракта дрон самолётного типа.

Ранее в этот же день губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал, что силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обезвредили девять беспилотников-камикадзе над регионом. Он уточнил, что в результате этого нет пострадавших или разрушений.

Утром 28 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о шести сбитых над регионом беспилотниках украинской армии. По его словам, в результате этого нет разрушений и никто не пострадал.