Брянск, 28 июня, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили шесть беспилотников украинской армии в небе над Брянской областью. Об этом 28 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава региона отметил, что российские военные успешно пресекли очередную попытку Киева осуществить террористическую атаку с применением дронов.

«Шесть реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа уничтожены над территорией Карачевского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Богомаз добавил, что в результате этого нет разрушений и никто не пострадал. На месте падения БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28 июня Богомаз написал, что российские средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон ВСУ, двигавшийся в сторону Брянска. Он уточнил, что в результате этого нет пострадавших.

В ночь на 28 июня глава Брянской области трижды сообщал о не менее семи украинских беспилотниках, сбитых над регионом. По его информации, над Трубчевским районом сбили три дрона, затем в Трубчевским и Навлинском районах нейтрализовали ещё по одному беспилотнику, а также над Навлинским и Суземским районами сбили ещё два БПЛА.