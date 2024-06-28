Приморский край, 11 апреля, 2007, 04:54 — ИА Регнум. В Приморье началась подготовка к летней навигации. Как 11 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, ранний сход льда и благоприятные погодные условия позволят открыть навигацию раньше обычных сроков на 2 недели. Ожидается, что разрешение на выход судов в море будет дано в середине апреля.

В данный момент специалисты МЧС участвуют в подготовке к навигации. Ведется проверка технического состояния судов и катеров, рассказали в преcc-службе краевого управления МЧС.

Кроме того, к открытию навигации готовится Государственная инспекция по маломерным судам, традиционно работающая вместе со спасателями в летний период, отметили в МЧС. Транспортные средства ГИМС также проходят проверку.